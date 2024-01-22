Мачеху обвинили в истязании шестилетней падчерицы с инвалидностью

В Котовском районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в истязании шестилетней девочки с инвалидностью. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следователей, мачеха шестилетней девочки-инвалида почти год избивала ребенка за любую провинность, в один из дней разъяренная непослушанием девочки женщина схватила нож и угрожала ей расправой.

О насилии в семье полицейским сообщили соседи, в отношении 29-летней жительницы города Котов возбуждено уголовное дело об истязании.

Несовершеннолетняя передана под опеку бабушки.

Ранее россиянин бил детей сожительницы током и лишал еды.