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Россиянам рассказали, стоит ли сохранять разрушенный брак ради детей

Психолог Штейнбрехер: разрушенный брак ради детей сохранять не стоит

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Pexels

Родителям не стоит сохранять разрушенные отношения ради детей. Такой совет в беседе с РИАМО дала педагог-психолог Натали Штейнбрехер. Она напомнила, что модели поведения и реакции на различные ситуации формируются у ребенка до 6–7 лет.

«Это значит, что общение с противоположным полом, уважение друг к другу, самооценка, поведение и многое другое дети перенимают от своих родителей. Получается, что мы, взрослые, своим примером учим детей жить. Мы можем много детям говорить и объяснять, но слова, которые расходятся с действиями, до детей не доходят», — отметила психолог.

Она подчеркнула, что отсутствие теплоты в отношениях между родителями — лишь дурной пример для ребенка.

До этого Штейнбрехер объяснила, как помочь ребенку легче пережить развод родителей. Она призвала максимально оградить детей от бракоразводного процесса и сопутствующих ему ссор. Эксперт напомнила, что у супружеской пары отношения могут быть завершены, но у отца и матери — они остаются навсегда.

Ранее психолог дала советы, как объяснить ребенку развод родителей.

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