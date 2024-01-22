Девятилетний мальчик получил ожоги, спасая на пожаре кошку

В Ангарске госпитализирован девятилетний мальчик, который получил ожоги, спасая кошку из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Иркутской области.

Частный дом в ангарском микрорайоне Китой загорелся днем 22 января, в экстренные службы о пожаре сообщили очевидцы. К моменту прибытия пожарных расчетов обрушилась крыша постройки, соседи приютили у себя ребенка с ожогами, мальчик сумел спастись из огня.

Как рассказал пожарным ребенок, он находился в доме один, растопил печь и лег спать, но забыл закрыть дверцу топки, от выпавших углей загорелся ковер и лежавшие рядом дрова. Мальчик проснулся от едкого дыма и выбежал на улицу, вспомнив, что в комнате осталась кошка, он бросился искать домашнее животное в горящем доме, не нашел и получил ожоги.

Деревянная постройка выгорела полностью, пострадавший школьник госпитализирован.

Ранее беременная россиянка спаслась из горящего дома, выпрыгнув в окно.