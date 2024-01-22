Дарья Трепова выступила с последним словом

Обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова выступила перед судом с последним словом — она заявила, что не признает свою вину, но принимает моральную ответственность за произошедшее. Об этом пишут «Известия».

Трепова призналась, что ей стыдно и «сложно подобрать новые слова, чтобы попросить прощения». Она также поделилась, что когда приносила извинения в прошлый раз, то услышала в ответ фразу «бог простит», и ей это показалось насмешкой. По словам обвиняемой, она серьезно относится к вере.

Как передает Telegram-канал Shot, обвиняемая заявила о боли из-за того, что ее доверчивость и наивность привели к таким последствиям.

«Что бы я сейчас ни сказала, вы мне не поверите. Но все же мне очень жаль, что из-за меня вам пришлось пережить столько боли и страданий», — сказала Трепова, обращаясь к своим родным.

По словам девушки, она думала, что внутри статуэтки прослушка, но не бомба. Трепова отметила, что, если бы сохранились переписки с организатором, то ее бы «судили за что угодно, но не за совершение теракта».

Судья Тимур Жидков заявил, что суд огласит приговор обвиняемой 25 января. Прокурор запросил для Треповой 28 лет колонии. Девушку обвиняют в совершении теракта. Она призналась, что выполняла задания украинского журналиста Романа Попкова, которого знает с весны 2022 года. Он якобы обещал девушке помочь переехать на Украину.

В апреле 2023 года в кафе в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В тот момент там проходила встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским. В результате теракта пострадали десятки человек, а самого журналиста спасти не удалось.

Ранее на российского студента завели уголовное дело за поддержку Дарьи Треповой.