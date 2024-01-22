Психолог объяснила, как помочь ребенку легче пережить развод родителей

Развод родителей может травмировать ребенка в любом возрасте. Об этом в беседе с РИАМО предупредила педагог-психолог Натали Штейнбрехер. Чтобы избежать излишнего стресса, в первую очередь, необходимо четко дать понять, что отец и мать любят своих детей независимо от того, вместе они или по отдельности, подчеркнула специалист.

«Обязательно скажите своему ребенку, что он невиновен в вашем разводе. Будьте честными, объясняя, почему вы разводитесь, но не старайтесь сделать другого родителя плохим», — сказала Штейнбрехер.

Она призвала максимально оградить ребенка от бракоразводного процесса и сопутствующих ему ссор. Эксперт напомнила, что у супружеской пары отношения могут быть завершены, но у родителей — они остаются навсегда.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов до этого предложил налагать на россиян санкции в виде штрафа или отправки в зону специальной военной операции на Украине, если они решили развестись. Свое предложение парламентарий озвучил на заседании комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Ранее психолог дала советы, как объяснить ребенку развод родителей.