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В России увеличилось число семей с тремя и более детьми

В России число семей с тремя и более детьми за последние пять лет выросло на 27%

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

За последние пять лет количество семей с тремя и более детьми увеличилось в России на 27%. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на презентации Года семьи, передает ТАСС.

«За последние пять лет количество третьих детей, несмотря на демографические сложности, в наших семьях растет», — сказала она.

По ее словам, количество таких детей составляет 2,3 млн.

«Возросло оно за последние пять лет на 11%. Количество детей рожденных возросло на 30%, а на 27% возросло количество семей, где трое и более детей», — добавила Голикова.

До этого Татьяна Голикова заявляла, что количество детей-сирот в России продолжает снижаться, наблюдается положительная динамика.

Вице-премьер также рассказала о развитии стратегии комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года. Ее ключевыми направлениями станут развитие инфраструктуры для несовершеннолетних, профилактика детской преступности, а также создание безопасной информационной среды для детей.

Ранее Голикова заявила о резком снижении уровня безработицы в России с 2000-х.

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