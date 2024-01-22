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Госдума рассмотрит проект о конфискации имущества за фейки об армии РФ

Крашенинников: проект о конфискации имущества за фейки рассмотрят 24 января

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РИА Новости

Глава комитета Государственной думы по государственному строительству Павел Крашенинников сообщил, что нижняя палата парламента может рассмотреть уже 24 января законопроект о конфискации имущества за распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации. Его слова приводит РИА Новости.

«Можем рассмотреть в среду», — сказал парламентарий на заседании комитета.

15 января сообщалось, что комиссия кабинета министров России по законопроектной работе одобрила проект официального отзыва на инициативу о конфискации имущества у граждан, осужденных за фейки об армии страны. Поправки предлагается внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов пояснил, что конфискация имущества прекратит появление фейков об армии РФ.

Ранее СК огласил число уголовных дел о дискредитации ВС России за два года.

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