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Названа дата оглашения приговора Дарье Треповой

ТАСС: суд огласит приговор обвиняемой в теракте Дарье Треповой 25 января

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Максим Блинов/РИА Новости

Судья Тимур Жидков заявил, что суд огласит приговор Дарье Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга 25 января. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Оглашение приговора здесь же 25 января в 15 часов», — сказал Жидков.

19 января в военном суде Санкт-Петербурга состоялось заседание по делу о теракте в кафе на Университетской набережной. В ходе него Трепова извинилась перед пострадавшими от взрыва в кафе в Петербурге.

В апреле 2023 года в заведении произошел взрыв, при этом в тот момент там проходила встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским. В результате теракта пострадали десятки человек, а самого журналиста спасти не удалось.

Прокурор запросил для Треповой 28 лет колонии. Девушку обвиняют в совершении теракта. Она призналась, что выполняла задания украинского журналиста Романа Попкова, которого знает с весны 2022 года. Он якобы обещал девушке помочь переехать на Украину.

По рассказам Треповой, журналист начал давать ей небольшие поручения, они общались ежедневно. Мужчина попросил Трепову купить незарегистрированные сим-карты, перевел за это деньги, а позже познакомил с другом под ником Гештальт, утверждала обвиняемая. Именно Гештальт передал ей посылку с бюстом Владлена Татарского, в котором была бомба, говорила Трепова.

Ранее на российского студента завели уголовное дело за поддержку Дарьи Треповой.

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