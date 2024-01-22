Стало известно, какие штрафы грозят москвичам за неправильный выгул собак

Москвичам может грозить штраф, если они будут гулять с собакой потенциально опасной породы в общественном месте без поводка и намордника. Об этом «Москве 24» рассказал почетный адвокат России Никита Филиппов.

Он напомнил, что в список потенциально опасных из-за предрасположенности к агрессии в России входят 12 пород собак и их метисы. Таких животных можно выгуливать без поводка и намордника только на огороженной территории, которая принадлежит владельцу собаки. Остальных питомцев, которые не входят в указанный перечень, можно выгуливать без намордника, но на поводке или с помощью другого способа, который исключит риск неконтролируемого передвижения животного.

Однако, согласно КоАП Москвы, в столице любым собакам нельзя находиться без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте. Кроме того, с ними нельзя гулять на территориях учреждений здравоохранения, детских садов и школ. Если жители нарушат правила выгула собак, им грозит штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

Аналогичные штрафные санкции также грозят владельцам, которые не убирают за своим питомцем экскременты. Если хозяин натравливает собаку на людей или других животных, ему грозит штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

«Допущение нападения питомца на другое домашнее животное, повлекшего увечье или гибель последнего, влечет наложение административного штрафа от 4 тыс. до 5 тыс. рублей», — добавил Филиппов.

Если собака причинила ущерб чужому имуществу, владельцу придется заплатить от 500 до 1 тыс. рублей.

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев до этого говорил, что во время выгула питомца не стоит отвлекаться на решение рабочих вопросов, аудиокниги и важные телефонные разговоры, так как это может не только повлиять на поведение собаки, но и поставить под угрозу ее безопасность.

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