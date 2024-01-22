Мирная жительница получила ранение при обстреле Горловки

Мирная жительница получила ранение в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике в результате обстрела Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что под обстрел попал поселок Киров в Никитовском районе.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 8.10 мск 22 января по Горловке было выпущено три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

21 января украинские войска нанесли удар по микрорайону Текстильщик в Донецке, где расположены рынок и торговые ряды.

В результате атаки ранения различной степени тяжести получили 52 человека. Из них спасти удалось только 25 жителей, сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Постоянный представитель Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов призвал верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемое им управление (УВКПЧ) публично осудить обстрел жителей Донецка со стороны ВСУ.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украина не примет «заморозку» конфликта с РФ.