Российских коммунальщиков хотят обязать сбивать сосульки с балконов

Сотрудников коммунальных служб хотят обязать очищать балконы от снега и наледи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на инициативу замглавы комитета по просвещению Госдумы Яны Лантратовой.

Депутат направила письмо главе Минстроя Иреку Файзуллину, в котором отметила, что поручить коммунальщикам очищать балконы можно через включение таких работ в правительственное постановление «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

В пользу принятия своей инициативы Лантратова приводит несколько аргументов. По словам парламентария, многие граждане РФ не знают, что обязаны сами сбивать сосульки с балконов, а другие (например, пенсионеры и лица с инвалидностью) не могут этим заниматься. Иногда бывает и такое, что владельцы квартиры покидают ее на всю зиму, что также приводит к разрастанию наледи. А образовавшиеся сосульки могут навредить здоровью прохожих либо привести к летальным случаям.

В качестве иллюстрации депутат привела декабрьский инцидент в Санкт-Петербурге, где с козырька балкона сошел лед, и его жертвой стал проходивший мимо мужчина. А владелец квартиры попал под уголовное дело.

В Минстрое инициативу Лантратовой пока не прокомментировали.

До этого вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов назвал сосульки одной из главных опасностей для автомобилистов зимой.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области пятиклассник получил травму головы после падения сосульки.