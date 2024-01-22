Диетолог рассказала, как гипертоникам снизить давление с помощью питания

К развитию гипертонии часто приводит накопление лишнего веса. Для профилактики заболевания и контроля артериального давления мало лекарственной терапии – нужно следить за питанием, не допускать избыточной массы тела и сокращать потребление соли, заявила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. Гипертоникам с лишним весом рацион следует рассчитывать, исходя из калорийности, подчеркнула она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Питание должно быть направлено не только на профилактику повышения артериального давления относительно стабильного на лекарственных препаратах уровня, но и на то, чтобы не прогрессировал сам метаболический синдром», — считает Королева.

Чтобы нивелировать метаболический синдром, нужно снизить количество простых углеводов и жиров в сочетании с ними. Так, необходимо перестать есть рафинированные кондитерские изделия, рафинированные продукты с жиром, сахаром и солью. Имеющие в составе соль в сочетании с жиром продукты не только ведут к набору веса, но и повышают давление, предупредила врач-диетолог.

«Поэтому из рациона убираются колбасы, сардельки, сосиски, соленья, соленая рыба и так далее», — добавила она.

Также важно придерживаться графика питания, так как слишком долгие промежутки между приемами пищи повышают кортизол. Из-за этого организм от очередной отсроченной трапезы отложит избыток калорий в абдоминальный жир, что отразится на артериальном давлении.

Диетолог призвала гипертоников снизить количество потребляемой соли или вовсе от нее отказаться. По ее словам, это поспособствует понижению давления. Если неделю не есть соленые продукты, то вкусовые рецепторы «освободятся», что позволит человеку есть меньше соли в будущем, заключила она.

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