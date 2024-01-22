Трех голодных детей нашли в комнате общежития в Железногорске

В Железногорске полицейские спасли трех маленьких детей, брошенных матерью в комнате общежития. Об этом сообщает пресс- служба УМВД Красноярского края.

В полицию о плачущих детях в комнате железногорского общежития сообщил один из соседей, вскрыв дверь, участковые обнаружили в захламленном помещении трех детей в возрасте от года до пяти лет.

По словам старшего, мама давно ушла, еды, пригодной для маленьких детей она не оставила. Как установили правоохранители, женщина в течение суток употребляла спиртные напитки со своей знакомой, оставив детей без присмотра.

Несовершеннолетние изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении, будет рассматриваться вопрос о лишении женщины родительских прав.

Ранее на Урале младенец задохнулся в детской кроватке, заваленной вещами.