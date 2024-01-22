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Врач объяснил, как распознать переохлаждение у ребенка

Врач Саутенко: яркий румянец может указывать на переохлаждение у ребенка

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Переохлаждение может привести к появлению простудных заболеваний, ОРВИ и гриппа у ребенка, поэтому родителям важно знать признаки появления такого состояния. Об этом kp.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач–травматолог, заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Александр Саутенко.

Он подчеркнул, что дети не всегда могут самостоятельно понять, что слишком замерзли. На появление переохлаждения указывают чрезмерно яркий румянец, холодные руки в варежках, покалывание в руках и ногах, бледность губ и лица, вялость и сонливость, нарушение координации и появление озноба.

Саутенко отметил, что при слишком сильном переохлаждении нужно вызвать врача. На это состояние указывают сильная головная боль, холодные или очень горячие руки и ноги, отеки в области конечностей. Кроме того, по словам эксперта, у ребенка может долго сохраняться красный или очень бледный цвет лица.

Врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Екатерина Морозова до этого рассказала об опасных симптомах простуды у детей, на которые необходимо обращать внимание. По ее словам, если высокая температура длится более трех дней или сопровождается другими симптомами — кашлем, одышкой, сильной слабостью, необходимо обратиться к врачу.

Ранее россиянам рассказали, как отличить аллергию от простуды.

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