Россиянин заявил, что его бывшая хочет улететь на Украину через Москву со взрывчаткой

В Красноярском крае мужчина заявил, что его сожительница собирается лететь на Украину вместе со взрывчаткой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, 14 января мужчина позвонил в дежурную часть аэропорта Емельяново. Он сообщил полицейским, что его сожительница находится в терминале №1 и она «заминирована». По словам мужчины, девушка должна была лететь на Украину через Москву.

Полицейские задержали женщину, но взрывчатки при ней не нашли. Во время разговора с ними она объяснила, что за несколько дней до рейса она рассталась с заявителем. Девушка решила поехать в зону спецоперации на Украине к бывшему мужу. Брошенный бойфренд позвонил, чтобы сорвать ее полет в Москву.

В итоге полиция отпустила девушку, а два дня спустя задержала ее пьяного экс-сожителя в Абакане.

До этого в Тюмени участники спецоперации решили устроить самосуд над избившими российского военного молодыми людьми. Один из местных жителей рассказал, как группа мужчин приехала в район Тарманы, чтобы разыскать причастных к нападению на бойца СВО и отомстить им.

Ранее россиянка разбила рукой оконное стекло и обвинила в травмах сожителя, чтобы ему отомстить.