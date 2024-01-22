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В Москве ожидается сильная гололедица

Синоптик Леус: в Москве к концу недели ожидается сильная гололедица

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Илья Питалев/РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве к концу рабочей недели будет сильная гололедица из-за перепадов температуры от плюсовых значений до минуса. Его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, в середине недели столичный регион ждут оттепели с повышением температуры до 1-2°C, а в конце недели температура будет опять уходить до отрицательных значений.

Согласно прогнозу Леуса, 22 января температура в Москве составит от — 6°C до — 8°C, а в Подмосковье — от — 5°C до — 10°C. Как указал синоптик, погоду в Москве в понедельник будет формировать приближающийся с Запада теплый атмосферный фронт.

«В Москве и окрестностях будет облачно, в первой половине дня с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду, а во второй половине дня — порывистый», — сказал Леус.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что высота сугробов в Москве превысила норму почти в 1,5 раза.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также прогнозировал, что на территории некоторых регионов РФ предстоят температурные аномалии.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.

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