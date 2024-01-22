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Журналистка Ася Казанцева сообщила о своем переезде в Грузию

Журналистка Ася Казанцева заявила, что переезжает жить в Тбилиси

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Ася Казанцева/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Популяризатор науки, журналистка Ася Казанцева сообщила, что переезжает в столицу Грузии Тбилиси. Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Причиной переезда девушка назвала постоянную отмену ее лекций, а также стресс из-за риска тюремного заключения.

Ранее депутат Государственной Думы Андрей Луговой раскритиковал позицию Казанцевой по происходящему на Украине и опубликовал в сети ее домашний адрес. При этом комиссия по этике нижней палаты парламента посчитала, что Луговой таким образом не нарушал закон.

По словам Казанцевой, адвокат предупредил ее, что если в отношении нее захотят возбудить уголовное дело, «то найдут за что».

«Так что мы тут подумали-подумали, да и решили, что потусуюсь-ка я, действительно, пока что в славном городе Тбилиси до наступления лучших времен», – написала журналистка.

В декабре Казанцева сообщала «Газете.Ru», что в Москве магазин «Читай-город» отменил презентацию ее новой книги из-за негативных комментариев под анонсом о встрече. По словам журналистки, ее мероприятия уже отменялись много раз из-за хейтеров, которые «внимательно следят за всеми анонсами и начинают кошмарить площадки».

Ранее Диана Арбенина дала концерт после многочисленных отмен.

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