Женщину сдуло сильным порывом ветра во Владивостоке

Штормовой ветер обрушился на Приморье 21 января, сильный порыв сбил с ног прохожую, Видео произошедшего публикуют в социальных сетях очевидцы.

Инцидент произошел возле торгового центра «Черемушки» во Владивостоке и попал на записи камер видеонаблюдения, на кадрах ролика сильный порыв ветра сбивает с ног женщину. На помощь ей пришли прохожие, горожанке помогли подняться.

Об ухудшении погоды метеорологи предупредили жителей региона 21 января, скорость порывов ветра во Владивостоке достигает 20 м/с, стихия сносит крыши домов и заборы.

Из-за неблагоприятных погодных условий закрыт проезд большегрузов, рейсовых автобусов и мотоциклов по вантовому мосту на остров Русский.

Ранее жителям российских мегаполисов спрогнозировали сильные снегопады.