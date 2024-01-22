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Женщину сдуло сильным порывом ветра во Владивостоке

Во Владивостоке сильный порыв ветра сбил с ног женщину

Штормовой ветер обрушился на Приморье 21 января, сильный порыв сбил с ног прохожую, Видео произошедшего публикуют в социальных сетях очевидцы.

Инцидент произошел возле торгового центра «Черемушки» во Владивостоке и попал на записи камер видеонаблюдения, на кадрах ролика сильный порыв ветра сбивает с ног женщину. На помощь ей пришли прохожие, горожанке помогли подняться.

Об ухудшении погоды метеорологи предупредили жителей региона 21 января, скорость порывов ветра во Владивостоке достигает 20 м/с, стихия сносит крыши домов и заборы.

Из-за неблагоприятных погодных условий закрыт проезд большегрузов, рейсовых автобусов и мотоциклов по вантовому мосту на остров Русский.

Ранее жителям российских мегаполисов спрогнозировали сильные снегопады.

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