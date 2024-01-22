Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В российской школе педагог угрожала восьмикласснику расправой за срыв урока

Babr Mash: в Братске педагог угрожала школьнику расправой за срыв урока

close
100%
«Babr Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Babr Mash»

В Иркутской области педагог средней школы оскорбила подростка и угрожала ему расправой, школьник сорвал урок. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел в школе №24 города Братска, часть конфликта между учителем и школьником попала на видео. На кадрах ролика, опубликованного в сети, педагог отчитала восьмиклассника со словами «ты мразь» и угрожала ему расправой.

По словам одноклассников, подросток постоянно срывает уроки и провоцирует педагогов на конфликт. Комитет образования Иркутской области начал проверку и уже назвал случай вопиющим. Учитель принесла извинения родителям восьмиклассника.

Ранее московский школьник описал в записке учителю свой план нападения на школу.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами