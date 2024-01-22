В российской школе педагог угрожала восьмикласснику расправой за срыв урока

В Иркутской области педагог средней школы оскорбила подростка и угрожала ему расправой, школьник сорвал урок. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел в школе №24 города Братска, часть конфликта между учителем и школьником попала на видео. На кадрах ролика, опубликованного в сети, педагог отчитала восьмиклассника со словами «ты мразь» и угрожала ему расправой.

По словам одноклассников, подросток постоянно срывает уроки и провоцирует педагогов на конфликт. Комитет образования Иркутской области начал проверку и уже назвал случай вопиющим. Учитель принесла извинения родителям восьмиклассника.

Ранее московский школьник описал в записке учителю свой план нападения на школу.