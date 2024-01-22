В Китае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в южном Синьцзяне в Китае. Об этом сообщил Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ), передает Reuters.

По данным GFZ, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

31 декабря Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,3 в Китае.

21 января ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщал, что на Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,0.

16 января землетрясение магнитудой 4,8 произошло на японском полуострове Ното.

13 января у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,9.

До этого французский независимый эксперт в сфере анализа спутниковых данных Нахель Бельгерзе сообщал, что мощное землетрясение магнитудой 7,6 в Японии 1 января 2024 года вызвало значительный подъем суши, из-за чего в некоторых местах море отступило от берегов на 250 метров.

Ранее в Японии появился новый остров из-за извержения подземного вулкана.