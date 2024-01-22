На АЭС в Японии произошла утечка пара

Утечку пара обнаружили на одном из участков второго контура в машинном зале первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Такахама», расположенной на японском острове Хонсю. Об этом сообщила энергетическая компания Kansai Electric Power Co, передает РИА Новости.

В пресс-релизе компании указано, что сотрудник станции обнаружил неполадку вечером 21 января около 23:25 (17:25 мск). Утечка пара произошла в районе одного из трех насосов для подачи воды во второй контур, при этом в момент инцидента свои функции выполняли только два из указанных насосов.

На этом фоне специалисты решили запустить третий бустерный насос и временно вывести из эксплуатации установку, рядом с которой была обнаружена утечка пара. В результате данный насос прекратил работу к 3:00 (21:00 мск).

«По результатам проверки в 5:00 утра (23:00 мск 22 января. — «Газета.Ru») не было выявлено проблем в работе станции, однако для обеспечения безопасности работы в будущем было принято решение провести полную инспекцию данного узла системы», — говорится в заявлении.

Ожидается, что до завершения проверки выработка энергии на АЭС «Такахама» будет снижена на 40% от нормального объема. Как подчеркнули представители компании, после обнаружения неполадки специалисты не зафиксировали никаких изменений радиационного фона.

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