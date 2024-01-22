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В России на ТЭЦ взорвалась угольная пыль

На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ взорвалась угольная пыль, пострадавших нет

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Угольная пыль взорвалась на теплоэлектростанции (ТЭЦ-1) в Улан-Удэ. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По информации источника, от взрыва ударной волной выбило окна. Взорвалась мельница котла №7. Персонал не пострадал, в турбинном цехе повреждений нет.

Жители города рассказали, что в квартирах немного упала температура. При этом «Территориальная генерирующая компания №14» заявляет, что перебоев в теплоснабжении нет. Котел уже починили.

21 января в Саратовской области из-за коммунальной аварии «выросла» ледяная горка.

20 января сообщалось, что в Красноярском крае рабочий попал в реанимацию во время ремонта на ТЭЦ, крановщика придавило грудой металла.

До этого стало известно, что власти Казахстана подписали соглашения с российскими партнерами о строительстве трех теплоэлектростанций (ТЭЦ) в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

Ранее в Забайкалье целый город остался без света.

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