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МЧС попросили проверить склады Wildberries и Ozon

Общественники попросили МЧС провести внеплановые проверки складов маркетплейсов

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Anton Vaganov/Reuters

Организация «Общественная потребительская инициатива» обратилась в МЧС РФ с просьбой провести внеплановые проверки складов крупнейших маркетплейсов, таких как Wildberries и Ozon, в связи с проблемами пожарной безопасности. Об этом пишет издание «Ведомости».

Председатель организации Олег Павлов отметил, что в декабре 2023 года у Wildberries было в 6,5 раза больше предупреждений от МЧС, чем за прошлые 11 месяцев, а у Ozon — в 16 раз больше, чем за предыдущие 10 месяцев. Большинство нарушений связаны с совместным хранением пиротехнической продукции с горючими веществами на складах. Кроме того, организация просит МЧС помочь корректировать мораторий на проверки бизнеса, который действует до конца 2024 года.

Представители Wildberries и Ozon заявили, что готовы показать работоспособность систем пожарной безопасности на своих складах в случае проверок. Они также утверждают, что усиливают меры пожарной безопасности и проводят внутренние проверки. Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел утром 13 января 2024 года и затронул площадь в 70 тыс. кв. м. Никто не пострадал. В августе 2022 года на складе Ozon в Московской области также произошел крупный пожар.

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала пожар на складе компании в Санкт-Петербурге. В нем Бакальчук выразила благодарность партнерам, продавцам и клиентам за поддержку. «Самое главное, что все живы. Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание», — сказала глава Wildberries.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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