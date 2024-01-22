Шестилапой собаке сделали успешную хирургическую операцию

Шестилапой собаке, брошенной на парковке в Уэльсе, сделали успешную операцию по удалению лишних конечностей. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Спаниель, названный Ариэлем, родился с двумя сросшимися лишними лапами, которые напоминали хвост русалки. Его нашли брошенным на парковке супермаркета. Волонтеры перевезли его в ветеринарную лечебницу, где организовали сбор средств, необходимых для проведения хирургической операции. Также они подыскали собаке будущих хозяев.

Операция, которая длилась около двух часов, прошла успешно, Ариэль чувствует себя хорошо, много кушает и уже может ходить. Для полного восстановления ему потребуется еще 10-14 дней. Но Ариэль будет передан новым хозяевам уже на этих выходных.

Волонтеры отметили, что к собаке проявили внимание люди из многих стран. В частности, помощь приходила даже из Австралии.

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