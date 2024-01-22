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Генпрокуратура поддержала идею уточнить замену штрафа на предупреждение

Генпрокуратура поддержала идею Титова уточнить замену штрафа на предупреждение

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Генпрокуратура поддержала позицию омбудсмена по защите прав предпринимателей Бориса Титова, который заявил о необходимости урегулировать в КоАП порядок замены штрафа на предупреждение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Титова.

Титов предложил Генпрокуратуре проверить позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на соответствие законодательству. В ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП сказано, что за впервые совершенное административное правонарушение штраф подлежит замене на предупреждение, если нет вреда жизни и здоровью людей, безопасности страны др.

Но в нынешней формулировке статьи говорится, что ФАС отказывается заменять предпринимателям штраф на предупреждение, если дело не заводили в порядке, определенном федеральным законом «О государственном контроле...», а на основании решения о нарушении законодательства о рекламе, отметил Титов.

По его мнению, назначение предупреждения при первом нарушении является общей тенденцией по смягчению административного бремени. Также Титов выразил надежду, что в скором времени «пробел в законе» будет ликвидирован.

14 декабря Титов заявил, что наказание за экономические преступления должно носить прежде всего экономический характер.

В сентябре Борис Титов раскритиковал решение ЦБ о повышении ключевой ставки.

Ранее Титов назвал главную проблему российской экономики.

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