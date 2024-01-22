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Юрист рассказал, за что пенсионерам не придется платить в 2024 году

Юрист Виноградов: в РФ пенсионерам предоставляют льготы по налогу на имущество

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Граждане РФ пенсионного и предпенсионного возраста имеют право на получение нескольких налоговых льгот, включая налог на имущество. Об этом в комментарии для агентства «Прайм» рассказал декан факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Вадим Виноградов.

Эксперт подчеркнул, что право пенсионеров и предпенсионеров на получение льгот регулируется соответствующим законодательством. При этом в первую очередь речь идет о налоге на имущество.

По словам Виноградова, пенсионеры могут не платить налог на одну квартиру или дачный участок. Также в данный список входят хозяйственные постройки площадью до 50 квадратных метров, студии и творческие мастерские.

«То есть, если у пенсионера или предпенсионера есть одна квартира, одна дача и один гараж — платить не придется», — пояснил декан.

Эксперт добавил, что при наличии двух квартир пенсионеру необходимо платить налог на имущество хотя бы за одну из них. Однако у граждан есть право самостоятельно выбрать, за какую именно квартиру платить налог.

В то же время Виноградов обратил внимание на региональный характер льгот, касающихся транспортного налога. В разных субъектах РФ пенсионерам либо предоставляют скидку, либо вовсе освобождают от обязанности платить налог на транспортное средство.

Ранее министерство труда и социальной защиты РФ предложило приравнять самозанятых пенсионеров к неработающим гражданам.

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