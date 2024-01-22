Назван регион РФ с самым низким уровнем преступности

Чеченская Республика заняла первое место в рейтинге российских регионов с самым низким уровнем преступности по итогам 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования.

Согласно данным агентства, в прошлом году в Чеченской Республике было зарегистрировано 14,6 преступления на 10 тыс. граждан. При этом на второй и третьей строчках в списке оказались Республика Ингушетия и Республика Дагестан, где данный показатель достиг отметки в 40,8 и 43,7 преступления на 10 тыс. жителей соответственно.

Республика Коми, в свою очередь, оказалась регионом с самым высоким уровнем преступности по итогам 2023 года. Здесь было зарегистрировано 213,2 преступления на 10 тыс. человек при общероссийском уровне 133 преступления на аналогичное число граждан, говорится в публикации.

Кроме того, в первую тройку антирейтинга попали Карелия и Республика Алтай. В первой было зафиксировано 210,1 преступления, а во второй — 209,2 преступления на 10 тыс. жителей.

По информации министерства внутренних дел РФ, всего в прошлом году на территории страны были зарегистрированы 1,9 млн преступлений различной степени тяжести. Этот показатель снизился на 1% по сравнению с 2022 годом, уточняется в публикации.

Ранее в Генеральной прокуратуре РФ оценили уровень рецидивной преступности в стране.