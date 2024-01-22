Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Назван регион РФ с самым низким уровнем преступности

РИА Новости: Чечня стала регионом РФ с самым низким уровнем преступности

close
100%
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Чеченская Республика заняла первое место в рейтинге российских регионов с самым низким уровнем преступности по итогам 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования.

Согласно данным агентства, в прошлом году в Чеченской Республике было зарегистрировано 14,6 преступления на 10 тыс. граждан. При этом на второй и третьей строчках в списке оказались Республика Ингушетия и Республика Дагестан, где данный показатель достиг отметки в 40,8 и 43,7 преступления на 10 тыс. жителей соответственно.

Республика Коми, в свою очередь, оказалась регионом с самым высоким уровнем преступности по итогам 2023 года. Здесь было зарегистрировано 213,2 преступления на 10 тыс. человек при общероссийском уровне 133 преступления на аналогичное число граждан, говорится в публикации.

Кроме того, в первую тройку антирейтинга попали Карелия и Республика Алтай. В первой было зафиксировано 210,1 преступления, а во второй — 209,2 преступления на 10 тыс. жителей.

По информации министерства внутренних дел РФ, всего в прошлом году на территории страны были зарегистрированы 1,9 млн преступлений различной степени тяжести. Этот показатель снизился на 1% по сравнению с 2022 годом, уточняется в публикации.

Ранее в Генеральной прокуратуре РФ оценили уровень рецидивной преступности в стране.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами