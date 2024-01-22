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Сын руководителя Zoom погиб в авиакатастрофе в Калифорнии

NYP: сын руководителя Zoom погиб при крушении самолета в Калифорнии

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Shutterstock

Сын руководителя отдела глобального образовательного маркетинга платформы для конференций Zoom Исаак Циммерн погиб в результате крушения электрического самодельного самолета в американском штате Калифорния. Об этом сообщила местная газета The New York Post.

В материале отмечается, что авиакатастрофа произошла еще 17 января. В результате крушения воздушного судна погибли четыре человека, включая Исаака Циммерна и его возлюбленную Эмму Уилмер-Шайлз.

На момент смерти молодому человеку было 27 лет. Он занимал должность старшего операционного сотрудника в компании по производству мебели, офис которой находится в районе Бруклин в Нью-Йорке.

Согласно информации журналистов, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину и выясняют обстоятельства произошедшего. В том числе в расследовании принимают участие сотрудники Федерального управления гражданской авиации США.

При этом авторы статьи уточнили, что специалисты уже нашли одного свидетеля. Он лично видел, как воздушное судно упало в воду у побережья населенного пункта Хаф-Мун-Бей.

Ранее в Афганистане разбился бизнес-джет с россиянами на борту.

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