МИД Киргизии требует разбирательства из-за инцидента с мигрантами в Екатеринбурге

Министерство иностранных дел Киргизии заявило о намерении инициировать разбирательство по факту проверки киргизских мигрантов в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

17 января, отмечается в заявлении МИД, российские правоохранительные органы провели рейдовые мероприятия в Екатеринбурге, во время которых проверили документы у 40 граждан Киргизии. При этом никаких нарушений со стороны киргизских граждан выявлено не было. Однако российские силовики вынудили иностранных граждан, в том числе троих киргизов, передвигаться «гуськом».

В связи с этим генеральное консульство Киргизии в Екатеринбурге предпринимает меры по организации проверки российской прокуратурой правомерности применения подобных методов, которые унижают достоинство киргизских трудовых мигрантов. В частности, уже проведены консультации с Уполномоченным по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой, которая готова организовать проверку проведенного рейда.

МИД Киргизии заявил, что инициирует разбирательство по данному факту на уровне органов федеральной российской власти, так как в дальнейшем необходимо не допустить повторения в России подобных действий в отношении киргизских граждан.

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