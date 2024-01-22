Россиянам рассказали о связи депрессии и ожирения

Депрессивные состояния влияют на набор веса сразу по нескольким причинам. Это как изменение пищевых привычек, так и отсутствие физической активности. Об этом «Газете.Ru» рассказал бариатрический хирург, доктор медицинских наук, экс-президент Общества бариатрических хирургов России Бекхан Хациев.

«Люди, страдающие депрессией, часто «заедают» эмоции, чтобы найти утешение или уйти от негативных переживаний. Это может привести к увеличению потребления высококалорийной пищи, богатой углеводами и сахарами. Кроме того, депрессивный эпизод, как правило, сопровождается снижением энергии и мотивации, что приводит к уменьшению физической активности. Недостаток спорта и подвижности может способствовать набору веса и развитию ожирения», — объяснил он.

Врач также отмечает, что во время депрессивных состояний уровень кортизола, гормона стресса, увеличивается. Это способствует накоплению жира в организме, особенно в области живота. Подавленное настроение влияет и на сон.

«Люди с депрессией страдают от нарушения сна — либо спят очень много, либо прерывисто и некачественно. Недосып или увеличенное количество часов сна замедляет метаболизм, что тоже влияет на набор веса», — добавил врач.

Хациев порекомендовал при первых симптомах депрессии — регулярном плохом настроении, потери мотивации и смысла, доминирующих негативных установках обращаться к психотерапевту и психиатру.

«К сожалению, депрессия — болезнь нашего времени, с которой может столкнуться каждый. В депрессии, как и в ожирении, нет вины человека. Оба состояния — серьезные заболевания, которые требуют своевременного лечения. В случае с депрессией важно и нужно прийти к психотерапевту, который поможет найти смысл в жизни и вернуть человеку радость, и психиатру для медикаментозного лечения, а в случае с ожирением — проконсультироваться с эндокринологом и бариатрическим хирургом. Ни ожирение, ни депрессия не пройдут от «силы воли». Это состояния, которые требуют присмотра и сопровождения врачей», — отметил хирург.

Врач также рассказал, что лишний вес и ожирение могут влиять на развитие подавленного психологического состояния — наличие чувства вины, неуверенности в себе, недовольства собой и своим телом.

«Ожирение – это хроническое рецидивирующее заболевание, которое влияет на все системы организма, провоцируя развитие как психологических, так и физиологических проблем — сахарного диабета второго типа, болезней сердца и суставов. Если ожирение уже наступило, то наиболее эффективным методом лечения заболевания выступает бариатрическая операция. У прооперированных пациентов избыточная масса тела снижается более чем на 60% в течение одного-полутора лет, у 75-90% из них наступает устойчивая ремиссия сахарного диабета второго типа на протяжении пяти лет и более», — резюмировал специалист.

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