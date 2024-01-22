Стоматолог рассказал о пяти главных причинах зубной боли

Самое распространенное мнение о причинах зубной боли — ее вызывает кариес. Однако тут есть нюанс: ни эмаль зуба, ни его дентин не имеют нервных окончаний и, следовательно, болеть не могут. Об этом «Газете.Ru» рассказал стоматолог Магомед Дахкильгов, главный врач Немецкого Имплантологического Центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог.

«Собственно, это одна из причин, по которой пациенты могут долго не замечать кариес в труднодоступных для обзора в зеркале местах или даже отказываться от визита к стоматологу. Поскольку думают, что если зуб не болит, с ним не происходит ничего страшного. Тут кроется ошибка. Боль при кариесе возникает тогда, когда поражение охватывает твердые ткани эмали и достигает дентина, который уже лежит близко к пульпе. Так возникает чувствительность зуба, реакция на температурные раздражители, сладкое, кислое и т.д. Чем глубже полость — тем острее ощущения. Это первая причина зубной боли», — объяснил стоматолог Дахкильгов.

Далее, в каждом зубе есть пульпарная камера — та самая пульпа, где расположен нервно-сосудистый пучок. Он нужен для того, чтобы питать зуб необходимыми микроэлементами, благодаря чему зуб сохраняет прочность. Если воспалительный процесс, вызванный кариесом, достигает пульпы и охватывает нерв, то возникает та сильная зубная боль. То же самое может произойти при травме зуба, когда инфекция проникает в пульпу через расколотую коронку или корень. Это вторая причина боли.

«Зуб окружен десной — розовой в здоровом состоянии; красной или бледной, отечной, кровоточащей при воспалительных заболеваниях — гингивите, пародонтите, травмах. В десне есть нервные окончания, поэтому даже микротравма (например, от застрявшей пищи) может вызывать боль. Это третья причина», — рассказал врач.

Четвертая причина — воспаление тканей пародонта, задача которых — фиксировать зуб в лунке. Воспалительные процессы, которые вызваны инфекциями, не только разрушают пародонт, что в перспективе грозит потерей зуба, но и вызывают боли, поскольку в тканях пародонта есть нервные окончания, подчеркнул стоматолог.

«Пятая причина — воспалительные процессы в периодонте, соединительной ткани между корнем зуба и костью, т.е. альвеолярным гребнем, где находятся все лунки зубов. При серьезном периодонтите возникают ноющие боли. Боли от периодонтита могут быть довольно резкими, усиливающимися при нажатии на зуб», — добавил он.

Установить причину по характеру боли самостоятельно невозможно, отметил врач.

«Основная часть структур зуба скрыта от глаз, и изучить их можно только с помощью инструментальных исследований. Кроме того, боли могут иррадировать — пациент может чувствовать боль в 14 зубе, тогда как на самом деле поражен 15 зуб. Также стоит упомянуть болезни височно-нижнечелюстных суставов, тройничного нерва, ЛОР-органов. Они также способны вызывать боли, отдающие в зубы, причем иногда пациенту кажется, что у него болит половина челюсти. Для определения первопричины и ее устранения лучше все-таки обратиться к врачу», — резюмировал эксперт.

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