Мэр Саратова прокомментировала сообщения о подготовке нападений на школы

Провокационные сообщения в мессенджерах и соцсетях о готовящихся нападениях на саратовские школы являются фейком. Об этом заявила глава Саратова Лада Мокроусова в Telegram-канале.

«Уважаемые саратовцы, в мессенджерах и социальных сетях распространяются сообщения провокационного содержания, направленные на создание панических настроений», — написала она, отметив, что аналогичные фейковые сообщения ранее распространялись в других городах.

Мокроусова попросила соблюдать спокойствие и подчеркнула, что ситуация находится на контроле правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что ученик одной из московских школ оставил на столе учителя записку, в которой пожаловался на свою жизнь и описал план расправы над охранником.

До этого в Перми начали проверку после сообщения с угрозами о нападении на школы.

Ранее сообщалось, что неизвестные собрались устроить массовые взрывы в школах ради популярности города.