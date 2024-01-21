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Bloomberg назвал причину падения цен на газ в Европе

Bloomberg: газ в Европе резко подешевел из-за возобновляемой энергетики

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Максим Блинов/РИА Новости

Стоимость газа в Европе снизилась на 60% в течение 2023 года, в 2024-м она упала еще на 12%, несмотря на увеличение спроса на фоне холодов. Как сообщает агентство Bloomberg, данная ситуация стала возможной благодаря возобновляемой энергии.

Увеличение количества ветряков и солнечных станций в Европе помогло удовлетворить потребность в газе, этому также способствовало восстановление производства атомной энергии во Франции. В результате цена топлива на европейском рынке упала, отмечает агентство.

«Тот факт, что зима 2022–2023 годов прошла без каких-либо проблем, — помогает успокоить нервы трейдеров», — отметил глава отдела европейских исследований нефти и газа HSBC Holdings Ким Фустье. Он добавил, что это уже вторая зима, которую Европа проводит без российского газа.

На этой неделе сообщалось, что биржевая цена газа в Европе упала еще на 2,19%. В моменте стоимость топлива опускалась до $333,48 за 1 тыс. куб. м.

Стоимость газа снижается несколько торговых сессий подряд, несмотря на прекращение поставок газа Катаром, который остановил отправку танкеров из-за хуситов.

Ранее в Молдавии назвали условие возврата к закупкам газа у «Газпрома».

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