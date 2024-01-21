Ученые предупредили о возможной пандемии из-за сибирских зомби-вирусов

Мир может столкнуться с угрозой новой пандемии из-за вирусов, которые были найдены в вечной мерзлоте Сибири, пишет The Guardian.

По данным экспертов, следующая пандемия может быть вызвана не новыми вирусами, а микроорганизмами из далекого прошлого. Ученые опасаются, что из-за глобального потепления из льдов могут высвободиться древние сибирские вирусы и вызвать вспышку неизвестных заболеваний. Специалисты изучили штаммы этих «микробов Мафусаила», которые также называют вирусами-зомби.

Эксперты начали планировать создание арктической сети мониторинга, нацеленной на выявление случаев заболеваний, которые были вызваны древними микроорганизмами.

Генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя рассказал, что анализ пандемических угроз нацелен на изучение заболеваний, которые могут появиться на юге и распространиться на север, а вспышкам на Крайнем Севере, которые могут распространиться на юг, уделяется мало внимания.

«Вирусы, которые мы выделили, были способны заражать только амебы и не представляли риска для человека. Однако мы идентифицировали геномные следы поксвирусов и герпесвирусов, которые, являются хорошо известными патогенами человека», — рассказал Клавери.

До этого американские ученые из Флоридского университета обратили внимание на проблему обратных зоонозов — инфекционных заболеваний, передающихся от человека животным.

Ранее ученые рассказали, чем можно заразиться от домашних птиц, черепах и аквариумных рыбок.