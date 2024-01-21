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В Севастополе объявили 22 января выходным днем для школьников

Развожаев: 22 января объявлен выходным днем для школьников в Севастополе

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Севастополе понедельник, 22 января, объявлен выходным днем для школьников, студентов колледжей и учащихся в учреждениях допобразования. Причина этого в проблемах с водоснабжением, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«В школах, колледжах и учреждениях дополнительного образования (в том числе в спортивных секциях) завтра объявлен выходной», — написал Развожаев, добавив при этом, что в школах будут организованы дежурные группы.

Он отметил, что детские сады и медицинские учреждения продолжат работу в штатном режиме.

По словам Развожаева, наполнить гидроузлы города не получается из-за слишком грязной воды и мусора в ней. Требуется больше времени на фильтрацию, пояснил он.

Водоснабжение в большинстве районов Севастополя было отключено из-за подтопления гидроузлов 19 января. После этого губернатор города провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Ранее губернатор Севастополя сообщил об атаке ВСУ на город.

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