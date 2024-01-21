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В США жертвами суровой зимы стали 89 человек

В США морозы, сильные ветра и снегопады унесли жизни 89 человек

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Brendan McDermid/Reuters

Жертвами суровой зимней погоды на значительной части Соединенных Штатов стали не менее 89 человек. Об этом сообщает телеканал CBS News.

На прошедшей неделе Соединенные Штаты охватили холода, сильные ветра, снегопады и гололед.

По данным журналистов, в штате Теннесси погибли 25 человек, в Орегоне не менее 16, из них в результате падения дерева на автомобиль.

Кроме этого, связанные с погодными условиями смерти были зафиксированы на неделе в Нью-Йорке и Нью-Джерси, Иллинойсе, Пенсильвании, Миссисипи, Вашингтоне, Кентукки и Висконсине.

До этого сообщалось, что в Чикаго владельцы электромобилей Tesla не смогли воспользоваться некоторыми фирменными зарядными станциями Supercharger, поскольку те вышли из строя из-за мороза.

Ранее стало известно, верят ли россияне в существование климатического оружия.

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