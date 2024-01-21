На Землю надвигается магнитная буря

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН опубликовали прогноз, согласно которому во вторник, 23 января, на Земле ожидается магнитная буря, передает РИА Новости.

Ученые прогнозируют, что к 6 утра вспышка достигнет уровня G1 (слабая буря), до и после этой вспышки в течение нескольких часов будут фиксироваться геомагнитные возмущения. Отмечается, что в последующие сутки магнитный фон будет оставаться в норме.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в 2024 году магнитные бури могут проявляться несколько раз за месяц, и это природное явление может сказываться на самочувствии людей.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачев до этого говорил, что в 2024 году, в рамках действующего сейчас солнечного цикла, каждый месяц на Земле будут происходить магнитные бури.

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