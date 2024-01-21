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Пилот потерпевшего крушение в Афганистане самолета выжил

Tolo News: пилот потерпевшего крушение в Афганистане самолета Falcon 10 выжил

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Ali Khara/Reuters

Пилот частного самолета Falcon 10, который разбился в Афганистане, и еще три находившихся на борту человека, выжили. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство транспорта и авиации.

Самолет разбился в районе Куф-Ааб провинции Бадахшан. По данным министерства, пилота нашла спасательная команда Исламского Эмирата.

«В министерстве сообщили от пилота, что четыре человека, включая самого пилота, выжили», — говорится в сообщении.

Ранее авиаэксперт Олег Смирнов заявил, что самолет мог потерпеть крушение из-за нарушения правил высоты полета, приведшего к столкновению с горами.

До этого сообщалось, что один из выживших при крушении самолета добрался до села и попросил местных о помощи, используя язык жестов.

21 января самолет Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс из Индии в Россию. На борту находилось шестеро человек, среди них двое пассажиров. СК России завел уголовное дело по факту крушения.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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