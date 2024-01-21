Пробки образовались на подъездах к Крымскому мосту

В очередях перед пунктом досмотра на подъездах к Крымскому мосту к вечеру 21 января с обеих сторон ожидают около 500 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«17:00. В очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 180 транспортных средств. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении.

Позже в канале сообщили, что к 18:00 мск очередь со стороны Тамани уменьшилась до 190 автомобилей, при этом со стороны Керчи очереди больше нет.

21 января движение по Крымскому мосту несколько раз останавливалось. Причины не уточнялись. Местные власти сообщали о двух сбитых на юге Херсонской области ракетах, летевших на Крым, а также сбитой воздушной цели над акваторией моря в районе Севастополя.

Ранее сообщалось, что Запад собирается помочь Украине атаковать Крымский мост.