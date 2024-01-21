Сергей Шишкарев предложил дополнить нацпроект «Транспорт» программой единой цифровой системы

Председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев считает необходимым дополнить национальный проект «Транспорт» целью по повышению технологичности перевозок. Данное предложение российский бизнесмен озвучил в ходе прошедшего в павильоне координационного центра правительства на ВДНХ совещания под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Совещание было посвящено формированию нового национального проекта «Транспорт», который планируется реализовывать до 2030 года.

«Хотелось бы, чтобы опорная транспортная сеть развивалась опережающими темпами и соответствовала потребностям грузоотправителей, пассажиров и экономики в целом. Предлагаем подумать над тем, чтобы появилась и отдельная цель, связанная с увеличением вклада в ВВП на основе заявленных показателей проектов», — заявил Сергей Шишкарев.

Кроме того, основатель ГК «Дело» предложил дополнить нацпроект отдельной программой, которая бы связывала все виды транспорта в единую цифровую систему.

Он также призвал представителей делового сообщества привлекать специалистов для разработки параметров программы в целом и заверил, что в свою очередь группа компаний «Дело» готова принимать в этом процессе активное участие.

Ранее сообщалось, что правительство РФ приступило к работе над новым нацпроектом «Транспорт».

Как отметил первый зампред правительства Андрей Белоусов, нацпроект «Транспорт» должен вобрать в себя все лучшее, что было достигнуто в сфере развития транспортной инфраструктуры за предыдущие годы.

«Новый нацпроект — это, по сути, впервые осуществляемая попытка создания системы планирования и реализации развития транспортной инфраструктуры в нашей стране, исходя из конечной задачи, которую поставил президент России, связанной с повышением мобильности населения и с обеспечением доступности транспортных сетей для грузоперевозок с учетом освоения новых для нашей страны внешних рынков дружественных стран», — сказал первый вице-премьер.