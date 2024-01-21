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Сергей Шишкарев предложил дополнить нацпроект «Транспорт» программой единой цифровой системы

Основатель ГК «Дело» Шишкарев предложил повысить технологичность перевозок

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Shutterstock

Председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев считает необходимым дополнить национальный проект «Транспорт» целью по повышению технологичности перевозок. Данное предложение российский бизнесмен озвучил в ходе прошедшего в павильоне координационного центра правительства на ВДНХ совещания под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Совещание было посвящено формированию нового национального проекта «Транспорт», который планируется реализовывать до 2030 года.

«Хотелось бы, чтобы опорная транспортная сеть развивалась опережающими темпами и соответствовала потребностям грузоотправителей, пассажиров и экономики в целом. Предлагаем подумать над тем, чтобы появилась и отдельная цель, связанная с увеличением вклада в ВВП на основе заявленных показателей проектов», — заявил Сергей Шишкарев.

Кроме того, основатель ГК «Дело» предложил дополнить нацпроект отдельной программой, которая бы связывала все виды транспорта в единую цифровую систему.

Он также призвал представителей делового сообщества привлекать специалистов для разработки параметров программы в целом и заверил, что в свою очередь группа компаний «Дело» готова принимать в этом процессе активное участие.

Ранее сообщалось, что правительство РФ приступило к работе над новым нацпроектом «Транспорт».

Как отметил первый зампред правительства Андрей Белоусов, нацпроект «Транспорт» должен вобрать в себя все лучшее, что было достигнуто в сфере развития транспортной инфраструктуры за предыдущие годы.

«Новый нацпроект — это, по сути, впервые осуществляемая попытка создания системы планирования и реализации развития транспортной инфраструктуры в нашей стране, исходя из конечной задачи, которую поставил президент России, связанной с повышением мобильности населения и с обеспечением доступности транспортных сетей для грузоперевозок с учетом освоения новых для нашей страны внешних рынков дружественных стран», — сказал первый вице-премьер.

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