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Поезда задерживаются в Татарстане после снегопада

В Татарстане 10 поездов задерживаются из-за сильного снегопада

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Татарстане после сильного снегопада задерживаются 10 поездов. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, из-за сложных погодных условий после сильного снегопада в Нижегородской, Кировской областях, республиках Татарстан и Удмуртия возможны задержки в движении пригородных и пассажирских поездов. Работники Горьковской магистрали осуществляют работы по очистке снега.

В настоящее время поездные бригады поддерживают комфортный температурный режим в вагонах в Татарстане, где произошли задержки движения 10 поездов. Пассажиры поездов, имеющих отставание от графика более 4-х часов, обеспечены дополнительным питанием.

В мэрии Казани назвали этот снегопад самым мощным за последние пять лет.

До этого в Ульяновской области из-за метелей ограничили движение грузовиков.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.

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