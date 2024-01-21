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Зеленский отказал украинцам в праве на усталость

Зеленский: Украина не имеет права на усталость от боевых действий

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Global Look Press

Украина не имеет права на усталость от боевых действий, в противном случае она потеряет то, что ей принадлежит. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Channel 4 News.

«Можно себе позволить устать вечером после работы, но утром придется защищать государство, бороться за него, если мы хотим его сохранить», — сказал украинский лидер.

Зеленский также высказался по поводу законопроекта о мобилизации, назвав его «умным и справедливым». По его словам, данная инициатива больше всего нужна военным, находящимся в зоне боевых действий.

В конце 2023 года генштаб ВСУ призвал мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек. Правительство Украины внесло проект закона о мобилизации в парламент, однако он вызвал критику и был отправлен на доработку.

До этого в Верховной раде попросили граждан Украины готовиться к худшему после новостей о мобилизации.

Ранее в США обвинили Зеленского в злоупотреблении властью.

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