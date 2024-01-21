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Отец пилота разбившегося в Афганистане самолета следил за полетом сына на Flightradar

Отец пилота потерпевшего крушение в Афганистане самолета следил за полетом сына

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Anadolu/Contributor/Getty Images

Отец одного из пилотов частного самолета, выполнявшего эвакуационный медицинский рейс из Таиланда, который 21 января разбился в Афганистане, рассказал, что следил за полетом сына на сайте Flightradar. Об этом пишут «Известия».

«Я следил по Flightradar, они летели в Таиланд. Обычный санитарный рейс», — рассказал отец пилота Дмитрия Белякова.

До этого сообщалось, что в Афганистане в горах провинции Бадахшан разбился летевший в Москву частный самолет. На борту находилось шестеро человек, среди них двое пассажиров. СК России завел уголовное дело по факту крушения.

Позднее стало известно, что разбившийся в горах Афганистана самолет Falcon 10 выполнял частный медицинский рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту самолета находилась россиянка в тяжелом состоянии, которую перевозили из таиландской больницы в РФ. Ее сопровождал ее муж, предприниматель из России, оплативший эвакуационный рейс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа предварительная причина крушения данного самолета в Афганистане.

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