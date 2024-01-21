Поисковая группа направляется к месту падения самолета Falcon

Поисково-спасательная группа направляется к предполагаемому месту падения самолета Falcon в Афганистане. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

«По сообщению от посольства России в Афганистане, к предполагаемому месту падения самолета Falcon 10 направляется наземная поисково-спасательная группа из местных специалистов ...» — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что из Кабула к месту падения планируется вылет вертолета.

21 января российский бизнес-джет Falcon 10 перестал выходить на связь, пролетая над Афганистаном. Он должен был доставить в Москву больную россиянку, подключенную к аппарату ИВЛ. Женщину сопровождал ее супруг, также на борту находились двое врачей. Управляли самолетом два пилота с минимальным опытом. По данным афганского издания Khaama Press, борт врезался в горы, источники ТАСС и Shot заявили о возможном отказе двигателей. Информации о судьбе пассажиров и экипажа нет.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.