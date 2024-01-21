Опубликовано видео атаки дрона на газовый терминал в порту Усть-Луги

В сети появилось видео атаки дрона на газовый терминал компании «Новатэк» в порту Усть-Луги Ленинградской области. Кадры опубликовали в Telegram-канале Baza.

«Видео атаки дрона завода «Новатэк» в порту Усть-Луга, в Ленинградской области. Судя по кадрам, это был БПЛА самолетного типа», — уточнили в источнике.

Из-за пожара пришлось приостановить работу предприятия. В результате случившегося был создан оперативный штаб по ликвидации последствий возгорания. Также позднее будет произведена оценка нанесенного ущерба.

Согласно информации «Новатэка», из-за пожара никто не пострадал, а сам огонь возник в результате внешнего воздействия.

Как писала «Фонтанка», возгорание могло произойти в результате взрывов, устроенных двумя беспилотниками. Их якобы заметили около 01:00 мск на подлете к Петербургу. После этого они сменили курс и направились к Кингисеппскому району, где около 03:20 мск совершили атаку.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные сбросили осколочный боеприпас с дрона в селе Колотиловка. В результате был поврежден инфраструктурный объект связи.

Незадолго до того в Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Новостроевка-Вторая, расположенное в Грайворонском городском округе. В результате была повреждена линия газоснабжения.

Ранее губернатор Курской области сообщил об атаке украинских беспилотников.