Крымский мост открыли для движения транспорта

Движение транспорта по Крымскому мосту, остановленное до этого днем, открыли. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении.

Движение перекрывали в 12:53 мск. Причины не уточнялись. Местные власти сообщали о двух сбитых на юге Херсонской области вражеских ракетах, летевших на Крым, а также сбитой воздушной цели над акваторией моря в районе Севастополя.

До этого издание The Hill писало, что Запад собирается помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать Крымский мост. В материале отмечалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам и попросил предоставить немецкие крылатые ракеты Taurus. Авторы статьи отметили, что это единственное оружие, способное помочь Украине в достижении своей цели – разрушении Крымского моста.

16 января сообщалось, что второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии экс-главу отдела морского управления Росгвардии, полковника Сергея Волкова по делу о поставке неэффективных комплексов для защиты Крымского моста.

Ранее СБУ признала ответственность за подрыв на Крымском мосту.