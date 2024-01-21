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В Финляндии прошел митинг за открытие границы с Россией

ТАСС: жители Финляндии провели шествие за открытие границы с Россией

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Sergei Grits/AP

В финских Хельсинки и Тампере прошли митинги с требованием к властям открыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в шествиях участвовали русскоязычные граждане Финляндии, которые на финском языке требовали у правительства найти решение, отличное от полного закрытия границы.

Отмечается, что на акцию в Хельсинки пришло 50 человек. Митинг был согласован.

Пограничная служба Финляндии закрывала КПП дважды. Сначала автомобильные пункты пропуска закрыли с 30 ноября по 14 декабря 2023 года. Затем два КПП были открыты. Поток мигрантов возобновился. Кабмин принимал решение продлить закрытие границы до 14 января.

На текущий момент восточная граница Финляндии закрыта, согласно действующему решению, до 11 февраля. Вероятно, ограничения продлят.

Ранее в Финляндии заявили об отсутствии военной угрозы со стороны России.

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