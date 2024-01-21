Пьяный россиянин с пистолетом пытался ограбить две кальянные в Москве

В Басманном районе Москвы пьяный грабитель пытался ограбить две кальянные, угрожая сотрудникам пистолетом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

26-летний москвич пытался ограбить две кальянные в Басманном районе столицы. Действия молодого человека попали на записи камер видеонаблюдения, он заходил в заведения, демонстрировал сотрудникам пистолет и требовал выдать выручку из кассы, а после отказа заявлял, что пошутил и спешно уходил.

Грабителя задержали, правоохранителям он сообщил, что был пьян, возбуждены два уголовных дело о разбое.

Ранее два четвероклассника пытались ограбить кассу автовокзала в Приморье.