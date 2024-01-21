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Саперы инженерных войск РФ расчистят мирные территории под Донецком от опасных ловушек

Инженерные войска РФ разминируют сельхозугодья под Донецком

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Пресс-служба правительства ДНР

Инженерные войска РФ разминируют сельскохозяйственные угодья и участки, прилегающие к пунктам электропередачи под Донецком для безопасности мирных граждан. Об этом сообщили принимающие участие в работах саперы.

«Занимаемся разминированием местностей — гражданских территорий от взрывоопасных предметов. Для того, чтобы гражданские не травмировались, могли жить спокойно. Работали мы в Мариуполе, в окрестностях, по территории ДНР, во многих населенных пунктах», — рассказал старший сапер с позывным «Серый».

Саперы констатируют, что в связи с насыщенностью боевых действий под Донецком наблюдается плотное минирование территорий противотанковыми и противопехотными минами, а также артиллерийскими боеприпасами, которые оставляли ВСУ при отступлении, что составляет огромный риск для жизни мирных граждан.

«Тот же карьер здесь рядом, могут пойти купаться дети и нечаянного подорваться — вот это нас мотивирует», — поделился ефрейтор с позывным «Каспер».

Он рассказал, что местные жители подходят и благодарят саперов, некоторые дарят конфеты.

Противотанковые мины саперы обезвреживают с помощью индукционного миноискателя ИМП-3, а для уничтожения противопехотных мин задействуют дистанционную управляемую машину комплекса «Уран-6».

«Бывают участки, где количество мин на 1 кв. м зашкаливает. В такие места людям лучше не заходить. В таких случаях помогает дистанционно управляемая машина комплекс «Уран-6». Производит отличное разминирование местности от противопехотных мин», — отметил оператор-сапер с позывным «Тихий».

21 января саперы отмечают профессиональный праздник — День инженерных войск РФ.

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