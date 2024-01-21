Губернатор Севастополя сообщил об атаке ВСУ на город

Сирены воздушной тревоги включили в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал градоначальник в 13:03 мск.
Позднее Развожаев добавил, что горожане могут заметить дым в районе Севастопольской бухты. По его словам, там работают военные, которые применяют маскировочные средства.
Еще чуть позже губернатор заявил, что «военные отражают атаку укронацистов» и уже сбили над акваторией Черного моря воздушную цель.
«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры», — написал Развожаев.
В последний раз воздушную тревогу объявляли в Севастополе 17 января. Тогда ее отменили спустя менее 30 минут. Тогда в районе Севастопольской бухты также работали военные.
Ранее в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу.